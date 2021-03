An einem Knotenpunkt in Magdeburg knallt es regelmäßig. In einer Häufung von Unfällen wollen die Beteiligten zugleich „Grün“ gesehen haben.

Magdeburg l Vor wenigen Wochen will ein 54-jähriger Magdeburger mit seinem Ford von der Friedrich-Ebert-Straße in die Berliner Chaussee abbiegen. Als er in die Kreuzung einfährt, kollidiert er mit dem Wagen einer 59-Jährigen. Die Frau zieht sich bei dem Unfall Verletzungen zu. Nach Angaben der Polizei wollen beide zuvor ein grünes Lichtsignal an der Ampel gesehen haben.



Fünf Unfälle bis Mitte März

Es ist nicht der einzige Unfall an dem Knotenpunkt, der sich in jüngerer Vergangenheit in ganz ähnlicher Form ereignet hat. So meldete sich etwa ein Leser bei der Lokalredaktion, der Anfang Januar selbst in einen schweren Unfall auf der Kreuzung verwickelt gewesen war. Er sei bei Grün losgefahren und wurde mit großem Krach von der Kreuzung abgeräumt, berichtet er. Die Unfallgegnerin will ebenfalls „Grün“ gehabt haben.



Allein bis Mitte März hat die Polizei im laufenden Jahr bereits fünf Verkehrsunfälle an der vielbefahrenen Kreuzung erfasst, informiert Heidi von Hoff, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit im Polizeirevier Magdeburg, auf Volksstimme-Anfrage. „Bei allen Verkehrsunfällen wird als Unfallursache ’Missachtung der Verkehrsregelung durch Lichtzeichen’ angeführt, bei vier dieser Unfälle geben beide Beteiligten an, dass die Lichtsignale für die jeweilige Fahrtrichtung auf Grün geschaltet war.“



Ampeln sind überprüft worden

Dennoch gibt die Polizeisprecherin zu bedenken: „Allein aus den Unfallhergängen lässt sich abschließend nicht ableiten, für welchen Beteiligten tatsächlich das Lichtsignal auf Grün geschaltet war.“ Vereinzelt sei geschildert worden, „dass Verkehrsteilnehmende den Rechtsabbieger-Pfeil, welcher mit Lichtzeichen Grün die Fahrtrichtung nach rechts freigibt, wahrnahmen und sich fälschlicherweise daran orientierten“.



Die Lichtsignalanlage sei bereits mit „Kontrastrahmen“ ausgestattet, welche die Sichtbarkeit erhöhen sollen. Nach Auskunft der Stadt habe das Sachgebiet Lichtsignalanlagen im Tiefbauamt die Schaltphasen der Ampeln überprüft. Eine Fehlfunktion der Ampeln im Sinne einer „gleichzeitigen Freigabe sich im Konflikt befindlicher Verkehrsströme“ könne demnach generell ausgeschlossen werden.



Knoten ist Unfallschwerpunkt

Zumal eine zusätzliche, von der Steuerungseinrichtung unabhängige Überwachungsbaugruppe bei fehlerhaften Signalbildern zur sofortigen Abschaltung der Anlage führen würde, verdeutlicht Heidi von Hoff. Dessen ungeachtet soll im zuständigen Sachgebiet der Stadt darüber beraten werden, welche unfallreduzierenden Maßnahmen an dem Knotenpunkt ergriffen werden können.



Fakt ist: Nach Einschätzung der Polizei handelt es sich bei dem Knoten um eine Unfallhäufungsstelle. Zwischen 2016 und 2020 wären dort insgesamt 45 Verkehrsunfälle erfasst worden. Häufigste Unfallursache waren „ungenügender Sicherheitsabstand“ (26 Prozent) sowie „Missachtung der Vorfahrtsregelung durch Lichtzeichen“ (22 Prozent).