Die Treppe, die für Fußgänger und Radfahrer an der Brückenbaustelle in Magdeburg-Rothensee aufgestellt wurde, wird von Nutzern kritisiert. Das sagt die Stadtverwaltung zu den Problemen.

Massive Kritik an Behelfstreppe für Fußgänger und Radfahrer in Rothensee

Die Brücke an der Oebisfelder Straße in Magdeburg-Rothensee ist für Autos gesperrt. Über eine Treppe können sie Fußgänger und Radfahrer aber noch nutzen.

Magdeburg - Seit Mai 2023 wird an der Brücke über die Eisenbahngleise in der Oebisfelder Straße in Magdeburg-Rothensee mittlerweile gearbeitet. Von der Rampe, die bislang zum Übergang hinauf führte, ist nicht mehr viel da. Der Anschluss an das Brückenbauwerk ist bereits gekappt.