Fluch oder Segen? Gefahr oder Mobilität der Zukunft? E-Roller spalten Geister. Und Generationen. In Magdeburg sorgen die elektronischen Gefährte nicht selten für Ärger, weil sie im Weg stehen. Die Stadtverwaltung hat nun ein Konzept erstellt, um endlich Ordnung in das Chaos zu bringen.

Magdeburg - Ihr Image ist alles andere als gut. Nutzer von Elektrorollern gelten nicht selten als rücksichtslos. Nicht nur, wenn sie unterwegs sind. Sie stellen die geliehenen Gefährte wild ab oder blockieren Gehwege. Dennoch haben sich die elektrisch betriebenen Roller seit August 2022 ihren Platz im Stadtbild erkämpft. Zwei Anbieter verleihen E-Scooter in der Landeshauptstadt. Anfangs ohne Absprache mit der Verwaltung, was für Ärger sorgte. Inzwischen hat es Gespräche gegeben. Doch die Verwaltung will den Roller-Verleih nun regulieren. Sie hat ein Konzept erstellt, das wichtige Punkte regelt. Und damit auch das schlechte Image des noch jungen Angebots grüner Mobilität geraderücken könnte. Was geplant ist.