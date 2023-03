Verkehr auf Berliner Chaussee Tödlicher Unfall auf B 1 in Magdeburg: Stadt prüft Verkehrssituation

Bei einem schweren Verkehrsunfall an der Berliner Chaussee in Magdeburg ist vor wenigen Tagen ein 13-jähriger Junge ums Leben gekommen. Im Auftrag der Oberbürgermeisterin soll nun überprüft werden, wie die Situation an der Bundesstraße 1 entschärft werden kann.