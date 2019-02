Aufgrund des Zweitliga-Punktspiels zwischen dem 1.FC Magdeburg und Holstein Kiel sowie anderen Veranstaltungen, rechtent die Polizei am Sonntagnachmittag mit massiven Verkehrsbehinderungen in Magdeburg. Foto: Viktoria Kühne

Autofahrer müssen in Magdeburg am Sonntag mit Staus und Verkehrsbehinderungen rechnen. Grund dafür sind mehrere Großveranstaltungen.

Magdeburg l Aufgrund des Zweitliga-Punktspiels zwischen dem 1. FC Magdeburg und Holstein Kiel sowie anderen Veranstaltungen rechnet die Polizei am Sonntagnachmittag mit massiven Verkehrsbehinderungen in Magdeburg.

Während der 1. FC Magdeburg in der 2. Fußball-Bundesliga um Punkte kämpft, bestreiten die Handballer des SC Magdeburg in der Getec-Arena ihr Heimspiel gegen die MT Melsungen. Auch bei der Messe "Gartenträume" werden zahlreiche Besucher erwartet. Davon werden in erster Linie die Innenstadt und der ostelbische Bereich betroffen sein.

Magdeburgs Besucher müssen auch mit Straßensperrungen rechnen. Der Tipp der Polizei: Egal, ob Fußball, Handball oder Messebesuch - am besten rechtzeitig anreisen oder das Auto gleich ganz stehen lassen und die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen.