Anders als geplant fährt die Linie 6 in Magdeburg am Hasselbachplatz in Richtung Norden weiter durch den Breiten Weg. Gleiches gilt für die Linie 4 und 10. Foto: Martin Rieß

In Magdeburg bereitet Weiche 39 weiter Probleme. Bis Mitte Juni 2018 werden einige Bahnen am Hasselbachplatz daher umgeleitet.

Magdeburg l Die Pannenweiche am Hasselbachplatz in Magdeburg soll erneut repariert werden - und zwar Mitte Juni 2018, berichtet Tim Stein, Sprecher der Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB). Die 22 Jahre alte Weiche kann nicht mehr verstellt werden, so dass die Straßenbahnen aus der Hallischen Straße nicht nach links abbiegen können.

Aus diesem Grund fahren die Straßenbahnen der Linien 4, 6 und 10 in Richtung Ernst-Reuter-Allee derzeit durch den Breiten Weg und nicht wie gewohnt durch die Otto-von-Guericke-Straße, von wo auch der Magdeburger Hauptbahnhof zu erreichen ist. Dafür rollt in dieser Richtung die Linie 2 aus Westerhüsen in Richtung Alte Neustadt durch die Otto-von-Guericke-Straße. In der Gegenrichtung fahren die Bahnen wie gewohnt.

Anzeigen an Bahnen nicht korrekt

Seit Tagen war auf den umgeleiteten Straßenbahnen der Linien 4, 6 und 10 noch zu lesen, dass sie auch die Haltestellen anfahren, von denen aus der Hauptbahnhof zu Fuß zu erreichen ist. MVB-Sprecher Tim Stein sagte gegenüber der Volksstimme: „Wir arbeiten mit Hochdruck daran, die entsprechenden Änderungen in unser Leitsystem einzuspielen.“

Um die Umleitung auch an der Anzeige der Bahnen korrekt anzuzeigen, müssten auf die Fahrzeuge nämlich die aktualisierten Fahrpläne eingespielt werden. Der MVB-Sprecher hofft, dass die Anpassung bis 30. Mai erledigt ist.

Magdeburger Weiche mit Twitteraccount

Bei der beschädigten Straßenbahnweiche am Hasselbachplatz handelt es sich um die Weiche 39, die inzwischen sogar humorvoll per Twitteraccount begleitet wird. Sie war erst zu Pfingsten repariert worden.

Bei der defekten Weiche 39 ist die Weichenzunge, die entscheidet, ob die Straßenbahn links abbiegt oder geradeaus weiterfährt, durch Abnutzung im Bereich der Zungenspitze leicht verformt. „Die Abweichungen liegen im Zehntel-Millimeter-Bereich. Diese minimale Abweichung reicht allerdings schon aus, um die Weiche stillzulegen. Dies geschieht vorsorglich, um eine Gefahr auszuschließen“, so Tim Stein.

Ersatzteil passte nicht auf alte Weiche

Die erste Reparatur der Weiche war nach erster Erkenntnis nur durch einen Austausch des verschlissenen Bauteils, der Weichenzunge, möglich. Dieses Bauteil musste an die vorhandene Abnutzung der Weiche angepasst werden und kam nach gut zwei Monaten in Magdeburg an. Die Lieferzeiten sind für solche Bauteile normal.

Beim Einbau des Ersatzteils wurde allerdings festgestellt, dass die Weiche in der Höhe eine Verformung im Zehntel-Millimeter-Bereich aufweist - sozusagen einen kleinen Buckel hat. Straßenbahnen hätten hier nicht fahren können. Daher wurde das alte Bauteil wieder eingebaut, was aber nur eine Woche hielt.

Neue Reparatur soll dauerhaft halten

Die neue Reparatur soll nun dauerhaft halten. Mitte Juni soll das neue Ersatzteil durch den Hersteller an die Weiche mittels Spezialtechnik angepasst werden.

Mittelfristig wird nun der Austausch der gesamten 22 Jahre alten Gleisanlage am Hasselbachplatz für die kommenden Jahre durch die MVB vorbereitet. Dies soll Schritt für Schritt geschehen und kann tageweise zu Sperrung des Straßenbahnverkehrs führen.

Von Interesse ist dies auch, da am Hasselbachplatz das Netz der MVB im Süden und Westen mit dem im Norden und Osten verknüpft ist. Solange die Straßenbahnstrecke unter den Eisenbahnbrücken am Hauptbahnhof, wo derzeit ein Tunnel gebaut wird, noch nicht wieder frei ist, gibt es keine mögliche Umleitungsstrecke für die Magdeburger Straßenbahnen.