Ab 27. August 2020 rollen die Straßenbahnen in Magdeburg über den neuen Tunnel. Welche Routen die Bahnen dann fahren - ein Überblick:

Magdeburg l Zum Start ins neue Schuljahr in Sachsen-Anhalt am 27. August 2020 fahren in Magdeburg die Straßenbahnen wieder zwischen Damaschkeplatz und Innenstadt. Ab dann dürfen sie nämlich über den neuen Magdeburger Tunnel rollen, an dem aber weiterhin noch gebaut wird.

Am Hauptbahnhof ist die Haltestelle Kölner Platz noch nicht in Betrieb. Die vier Straßenbahnlinien, die Stadtfeld und Altstadt direkt miteinander verbinden, halten allesamt an der angestammten Haltestelle auf dem Willy-Brandt-Platz vor dem Magdeburger Hauptbahnhof. Grund für diese Schleife: Die Gleise zwischen Brandenburger Straße und Otto-von-Guericke-Straße sind zu dem Zeitpunkt noch nicht verlegt.

Neue Strecken auf sieben Linien

Mit der Freigabe ändert sich in Magdeburg die Linienführung auf fünf Straßenbahnlinien. Auch zwei Buslinien haben andere Strecken. Die Details:

Linie 1 fährt wieder zwischen Ikea und Sudenburg. Die Strecke führt über Ernst-Reuter-Allee, Hauptbahnhof, Olvenstedter Straße, Europaring und Westring.

Linie 3 verbindet das Klinikum Olvenstedt mit der Leipziger Chaussee. Die Strecke führt über Olvenstedter Straße, Hauptbahnhof, Otto-von-Guericke-Straße, Halberstädter Straße, Wiener Straße und Leipziger Straße.

Linie 4 fährt zwischen Klinikum Olvenstedt und Cracau. Dabei fährt sie durch die Olvenstedter Straße und über Hauptbahnhof und Ernst-Reuter-Allee.

Linie 5 ist wieder zwischen Klinikum Olvenstedt und Messegelände unterwegs. Die Route führt jetzt über Europaring, Westring, Wiener Straße, Leipziger Straße und Breiten Weg.

Linie 6 ist dann zwischen Diesdorf und Herrenkrug unterwegs. Die Linie führt über die Große Diesdorfer Straße, durch den Europaring und die Olvenstedter Straße und über den Hauptbahnhof und weiter zur Ernst-Reuter-Allee.

Busse: Da die Große Diesdorfer Straße zwischen Westring und Adelheidring für Straßenbahnen dicht ist, werden auch zwei Buslinien umgeleitet: Der 52er und der 73er bedienen die Haltestellen Wilhelmstädter Platz, Gerhart-Hauptmann-Straße und Arndtstraße. Wegen der Umleitung fährt in der Annastraße und der Steinigstraße die Linie 73. Die Haltestelle Stormstraße wird nur vom 72er-Bus bedient, der 52er und der 73er halten auch nicht an der Haltestelle Friesenstraße.