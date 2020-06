Bei einem Unfall in Magdeburg wurde eine 15-jährige Radfahrerin schwer am Kopf verletzt. Sie befuhr den Radweg in verkehrter Richtung.

Magdeburg (vs) l Am 8. Juni 2020, ereignete sich auf der Mittagstraße in Magdeburg gegen 14 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer 15-jährigen Fahrradfahrerin. Die 47-jährige Fahrerin eines Smart befand sich auf dem Parkplatz eines Baumarktes und wollte von diesem nach rechts auf die Mittagstraße abbiegen.

An der Ausfahrt vergewisserte sich die Autofahrerin, dass sie freie Fahrt hat und fuhr an. In diesem Moment kam es zu einer Kollision mit einer 15-jährigen Radfahrerin, die den Radweg in verkehrter Richtung befuhr. Bei dem Zusammenstoß erlitt die 15-jährige Magdeburgerin schwere Verletzungen am Kopf und wurde von Rettungskräften zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.