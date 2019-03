Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Dienstagabend in der Magdeburger Innenstadt gekommen. Foto: Tom Wunderlich

In Magdeburg hat sich das Auto eines 26-Jährigen, der mit mehr als 2 Promille unterwegs war, auf dem Westring überschlagen.

Magdeburg l Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Dienstagabend in der Magdeburger Innenstadt gekommen. Gegen 20.15 Uhr war ein Mann aus Magdeburg auf dem Westring in Richtung Südring unterwegs. Plötzlich streifte er mehrere rechts geparkte Pkw und überschlug. Wie durch ein Wunder verfehlte er nur knapp eine Straßenbahnhaltestelle, wo mehrere Personen auf ihre Bahn warteten.

Der Fahrer kam unter notärztlicher Begleitung in ein Krankenhaus. Laut Polizei war der 26-Jährige stark angetrunken. So wurden bei ihm mehr als 2 Promille gemessen.