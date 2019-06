In Magdeburg ist ein Radfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt worden.

Magdeburg (vs) l Ein 60-jähriger Radfahrer ist am 16. Juni 2019 von einem Auto in Magdeburg angefahren worden. Der Mann stürzte und verletzte sich an der rechten Schulter und zog sich eine Platzwunde am Kopf zu.

Der Unfall ereignete sich am Sonntag gegen 21.15 Uhr am Universitätsplatz. Eine 24-jährige Seat-Fahrerin fuhr aus der Walther-Rathenau-Straße kommend in den Uniplatz ein. Dabei missachtete sie den Radfahrer, der auf dem Radweg fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, teilte die Polizei mit.

Nach der erstmedizinischen Versorgung wurde der Radfahrer in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen.