Nach einem Verkehrsunfall wurde eine 65-Jährige in Magdeburg ins Krankenhaus gebracht. Eine 72-Jährige hatte deren Vorfahrt missachtet.

Magdeburg l Auf der Albert-Vater-Straße in Magdeburg ist es am 25. Oktober 2018 gegen 13 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 72-jährigen Honda-Fahrerin und einer 65-jährigen Radfahrerin gekommen. Die Radfahrerin wurde schwer verletzt.

Die Radfahrerin befuhr den Radweg Albert-Vater-Straße, in Richtung Eisvogelstraße. Auf gleicher Höhe und in gleicher Richtung befand sich die Honda-Fahrerin, welche an der Kreuzung Robert-Koch-Straße in diese nach rechts einbog. Dabei beachtete sie die Radfahrerin, die Vorfahrt hatte, nicht. Es kam zum Zusammenstoß.

Die 65-jährige Magdeburgerin klagte im Anschluss über Schmerzen in der Wirbelsäule. Sie wurde daher mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Magdeburger Krankenhaus gebracht.