Verlängerung für die Managerin vom Magdeburger Hasselbachplatz

Mit rund 400.000 Euro will Magdeburg im kommenden Jahr das Geschäftsleben vor allem in der Innenstadt ankurbeln. Neben Marketing und Kinderbetreuung behält der Hasselbachplatz seine Managerin. Eine AfD-Attacke auf die Stelle scheiterte.

Am zweiten Oktoberwochenende 2022 wurde das erste Weinfest in der Liebigstraße gefeiert. Es ist eine Initiative von Hasselbachplatzmanagerin Marianne Tritz (Mitte) und den ortsansässigen Weinhändlern Karin Lassak (rechts) und Dominik Bogner von „basta“ (links). Anspruch des Hassel-Managements ist Belebung durch Begegnung. Das abendlich sehr gut besuchte Weinfest wurde dem gerecht.

Magdeburg - Am zweiten Oktoberwochenende 2022 herrschte zeitweise dichtes Getümmel in der Liebigstraße, ein Abzweig des Magdeburger Hasselbachplatzes. Das erste Weinfest am Ort können Hasselmanagerin Marianne Tritz und zwei Magdeburger Weinhändler als Organisatoren als Erfolg verbuchen. Solche Bilder wünschte sich auch die Stadt, als sie 2020 das Amt des Hasselbachplatzmanagers aus der Taufe hob. Ein Moderator, respektive eine Moderatorin, zwischen Anrainern und Stadtverwaltung sollte für Verständigung und Belebung durch Begegnung am Platz sorgen, dessen Entwicklung in den vergangenen Jahren nicht unproblematisch verlief – von Kneipensterben und Massenschlägereien überschattet.