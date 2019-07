Ein Kind ist in Magdeburg bei einem Unfall verletzt worden. Foto: Tim Reckmann / pixelio.de

Ein 4-jähriges Kind ist in Magdeburg vor ein Auto gelaufen und verletzt worden.

Magdeburg (vs) l Ein 41-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr am Dienstagabend, gegen 21.10 Uhr, die Magdeburger Fichtestraße in Richtung Ambrosiusplatz.

Plötzlich rannte ein 4-jähriges Kind auf die Straße. Der Mercedesfahrer versucht noch zu bremsen, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern.

Mit Rettungswagen ins Krankenhaus

Der 4-Jährige wurde zur Behandlung von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.