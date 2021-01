In Magdeburg wird eine ältere Frau vermisst. Die 68-Jährige wurde zuletzt am Mittwoch gesehen.

Magdeburg (vs) l Die Polizei sucht nach einer vermissten Frau aus Magdeburg. Die 68-Jährige wurde nach Polizeiangaben zuletzt am 20. Januar 2021 gesehen. Sie sei an diesem Tag gegen 11 Uhr im Bereich der Lingnerstraße im Stadtteil Werder gesehen worden, so die Polizei.

Es sei bekannt, dass sich die Vermisste häufig in der Nähe des Westfriedhofes aufhält, berichten die Ermittler. Auf der Suche nach der Vermissten sind bereits ein Hubschrauber sowie ein Fährtensuchhund zum Einsatz gekommen.

Die vermisste Frau wird wie folgt beschrieben:

etwa 1,60 Meter groß

schlanke Gestalt

dunkelblonde, schulterlange Haare

Sie war zuletzt bekleidet mit einem grauen Mantel, schwarzer Hose und schwarzen Schuhen. Zudem trug sie einen roten Pullovr, eine weiße Strickmütze ohne Bommel und ein beigefarbenes Halstuch.

Bilder Die Polizei sucht diese vermisste Frau aus Magdeburg. Sie wird seit dem 20. Januar 2021 vermisst. Foto: Polizei



Foto: Polizei



Zeugen, die Hinweise zu der Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter 0391/546-3295 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.