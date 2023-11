In Magdeburg wird zur Atomic Challenge aufgerufen: Über fünf Runden wird die Chili-Sauce auf dem Burger immer schärfer. Wer schafft die höllisch scharfe Variante mit 3 Millionen Scoville?

Verrückter Wettbewerb in Magdeburg: Wer schafft den schärfsten Burger?

Boyan Parnev (links) und Eduard Hochhalter haben sich die Chili-Burger-Challenge in Magdeburg ausgedacht.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Wer traut sich, daran teilzunehmen? Für den schärfsten Wettbewerb in Magdeburg hat sich das Lokal „Burger Crush“ von Eduard Hochhalter und Daniel Fomin mit Boyan Parnev zusammengetan. Er betreibt im Bowling-Center am Pfahlberg die „Chilli-Ecke“, in dem es höllisch-heiße Produkte rund um die roten Schoten gibt.