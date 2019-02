Die Öffnungszeiten der Sparkassenfiliale an der Schönebecker Straße in Magdeburg sind wegen Vandalismus verändert worden, wie dieses Hinweisschild am Eingang dokumentiert. Foto: Tom Wunderlich

Die Sparkasse zieht jetzt auch in Magdeburg-Buckau die Notbremse und schließt die Filiale zwischen 22 und 5 Uhr.

Magdeburg l Die Buckauer Sparkassen-Filiale bleibt ab sofort in den Nachtstunden geschlossen. Damit reagiere das Unternehmen auf „Vorkommnisse, die sich in letzter Zeit gehäuft haben und uns erst mal keine andere Wahl lassen“, so Sparkassen-Sprecher Mathias Geraldy.

Beispielsweise hätten Besucher mit Hunden in dem Selbstbedienungsbereich (SB-Zone) genächtigt, Kunden sowie Mitarbeiter hätten teilweise Angst gehabt, die Filiale zu betreten. Außerdem kam es zu Verunreinigungen in der SB-Zone. Konkret bleibt die Tür des Hauses daher im Zeitraum von 22 bis 5 Uhr künftig geschlossen.

Damit wird die Zahl der Sparkassen-Anlaufpunkte in Magdeburg, die in den Nachtstunden aufgrund von Vorkommnissen wie Vandalismus und missbräuchliche Nutzung der SB-Zonen nicht mehr erreichbar sind, erweitert. Ebenfalls sind ab den späten Abendstunden die Geschäftsstellen am Alten Markt und am Hasselbachplatz geschlossen.

Auf der Kippe steht jene Filiale an der Ecke Halberstädter Straße/ Rottersdorfer Straße (Sudenburg), wenn man so will. Auch dort sind in der Vergangenheit im Automatenbereich Verunreinigungen und der Missbrauch als öffentliche Toilette aufgetreten. In Sudenburg behalte man sich eine Einschränkung der Erreichbarkeit vor, so Geraldy.