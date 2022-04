Video: Aggression gegen die Polizei bei Corona-Demo - mehrere Tausend Menschen protestieren in Magdeburg

Mehrere Tausend Menschen protestieren in Sachsen-Anhalts Landeshauptstadt gegen die Corona-Politik und einen befürchteten Impfzwang. Dabei kam es immer wieder zu Rangeleien mit der Polizei.

Zu Ausschreitungen, bei denen auch Pfefferspray eingesetzt wurde, kam es auf der Corona-Demo am 8. Januar 2022 in Magdeburg.

Magdeburg - Mehrere Tausend Menschen haben am 8. Januar 2022 an mehreren Orten in Magdeburg gegen die Corona- und Impfpolitik demonstriert. Zu den Rednern zählten auch Corona-Skeptiker wie der Arzt und Homöopath Rolf Kron, gegen den derzeit wegen gefälschter Atteste ermittelt wird.