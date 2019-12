Feuerwerk in Magdeburg: Auf dem Hundertwasserhaus wurde am 14. Dezember 2019 ein Feuerwerk anlässlich des Beethoven-Jubiläumsjahres entzündet. Foto: Anja Guse

Minutenlanges Staunen in Magdeburg: Auf dem Hundertwasserhaus wurde am Sonnabend ein Feuerwerk, untermalt mit Beethoven-Musik, gezündet.

Anja Guse ist Redakteurin und stellvertretende Leiterin in der Lokalredaktion Magdeburg. anja.guse@volksstimme.de ›

Magdeburg l Deutschlandweit startet am Wochenende das Beethoven-Jubiläumsjahr. Zu diesem Anlass wurde auf der Grünen Zitadelle in Magdeburg - besser bekannt als Hundertwasserhaus - am Abend des 14. Dezember 2019 ein minutenlanges Feuerwerk zu arrangierter Beethoven-Musik inszeniert.

Die Veranstaltung ist Teil von Deutschlands großer Hauskonzerte-Initiative „Beethoven bei uns“, mit der anlässlich des 250. Geburtstages des Komponisten im Jahr 2020 zugleich der Start ins bundesweite Beethoven-Jubiläumsjahr verbunden ist.

Punkt 18.30 Uhr wurde das farbenfrohe Feuerwerk auf dem Dach des Hundertwasserhauses gezündet. Hunderte Besucher verfolgten das Spektakel.