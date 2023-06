Eine Stadt tanzt. Nach dem Pokal-Krimi und dem Sieg des SC Magdeburg in der Champions League 2023 wurde am Montag in Magdeburg gefeiert. Mehrere Tausend Fans bejubelten am Rathaus ihre Handball-Helden. Doch die Hitze machte auch einigen zu schaffen.

Video: Magdeburg feiert seine SCM-Helden - die schönsten Fotos vom Empfang am Rathaus

SCM-Handballer genießen das Bad in der Menge. Einen Tag nach dem Gewinn der Champions League 2023 feiern sie mit ihren Fans am Rathaus in Magdeburg.

Magdeburg - Magdeburg jubelt. Magdeburg feiert. Eine Stadt im Freudentaumel: Den Handballern des SCM ist die Sensation gelungen. Mit einem 30:29 nach Verlängerung holte sich der SC Magdeburg am Sonntag gegen Kielce die Krone in der Handball Champions League.

Blick vom Balkon auf den Alten Markt: Tausende SCM-Fans feiern mit ihren Handballern den Sieg der Champions League 2023. Foto: Sabine Lindenau

Tags darauf - am Montag - wurde vor dem Rathaus in Magdeburg kräftig gefeiert - Luftballons und Feuerwerk flogen in die Luft. Die Mannschaft samt Trainerstab trug sich in das Goldene Buch der Stadt ein. Anschließend präsentierten sie sich auf dem Balkon des Rathauses.

SCM-Handballer Piotr Chrapkowski mit seinen Kindern im Rathaus Magdeburg: Der Champions-League-Gewinner trägt sich in das Goldene Buch der Stadt ein, neben ihm steht OB Simone Borris Foto: Sabine Lindenau

In das Goldene Buch hat sich das komplette Team einschließlich Trainer, Co-Trainer, Betreuer, SCM-Präsident, Geschäftsführer und Geschäftsstellenleiter eingetragen, teilte die Stadt anschließend mit. Namentlich gehören dazu Mike Jensen, Nikola Portner, Lucas Meister, Piotr Chrapkowski, Vladan Lipovina, Matthias Musche, Gisli Kristjansson, Daniel Pettersson, Omar Ingi Magnusson, Tim Hornke, Philipp Weber, Lukas Mertens, Magnus Saugstrup, Christian O'Sullivan, Marko Bezjak, Kay Smits, Michael Damgaard, Oscar Bergendahl, Bennet Wiegert, Yves Grafenhorst, Antoni Parecki, Andreas Grote, Matthias Fehse, Daniel Müller, Felix Eckert, Marc-Henrik Schmedt, Dirk Roswandowicz, Bodmar Reichert und Steffen Stiebler.

Der Sieg des SCM wurde von den Fans vor dem Rathaus gebührend gefeiert. (Bericht/Kamera: Sabine Lindenau, Schnitt: Christian Kadlubietz)

Während des Empfangs im Rathaus wurde mit einer Schweigeminute an den polnischen Journalisten erinnert, der am Sonntag beim Finalspiel in Köln zusammengebrochen und später im Krankenhaus verstorben ist.

Tausende Fans jubeln in Magdeburg den Handballern des SCM zu. Die Mannschaft ist Champions-League-Gewinner 2023. Foto: Romy Bergmann

Die Handballer des SCM präsentieren sich in Magdeburg auf dem Rathaus-Balkon und feiern mit ihren Fans. Foto: Romy Bergmann

Einige Spieler gingen auf Tuchfühlung mit den Fans.

Nach dem Gewinn der Handball-Champions-League strömen die SCM-Fans zum Rathaus in Magdeburg, um ihre Helden zu bejubeln. Hier geht SCM-Rückraum-Spieler Philipp Weber auf Tuchfühlung mit den Fans. Foto: Sabine Lindenau

Handball-Champions-Legaue-Gewinner 2023: Der SCM kommt auf dem Alten Markt in Magdeburg an. Foto: Sabine Lindenau

Warten auf die SCM-Helden: Kurz nach 17 Uhr war der Alte Markt in Magdeburg schon gut gefüllt, hunderte Fans wollten ihren Handball-Champions-League-Gewinnern zujubeln. Foto: Romy Bergmann

Kati und Ines sind schon jahrelang Fans des SCM, Foto: Romy Bergmann

Die Stimmung war ausgelassen. Es wurde gesungen und getanzt. Mehrere Tausend Fans waren auf dem Marktplatz, meinte Stadtsprecher Michael Reif.

Es war sehr warm. Einigen Fans wurde die Hitze zu viel. Vereinzelt kam es zu Schwächeanfällen.

Gegen 19 Uhr versammelten sich die Handballer wieder im Bus, kurz darauf fuhren die Champions-League-Gewinner wieder los.

Elias, Anton und Lukas (v.l.) gehen nie ohne ihre Perücken zum SCM. Foto: Sabine Lindenau

Familie Küster ist schon seit über 15 Jahren Fan des SCM. Die Kinder werden sicher auch bald in die Handballschuhe schlüpfen. Foto: Romy Bergmann

SCM-Fans in der ersten Reihe vor dem Rathaus Magdeburg: Vier von ihnen waren am Sonntag sogar live in Köln dabei und sind noch heiser. Foto: Sabine Lindenau

Der Titel ist nicht nur irgendein sportlicher Erfolg, sondern ein Titel für die ganze Stadt.

Gestern noch in Köln, heute in Magdeburg: Diese SCM-Fans haben den Sieg der Handball-Champions-League live miterlebt und begrüßen nun ihre Mannschaft in Magdeburg. Foto: Romy Bergmann

Tausende Fans drückten schon bei der Live-Übertragung in Kneipen die Daumen. Zum Beispiel beim Mückenwirt, wo sich auch Oberbürgermeisterin Simone Borris (parteilos) unter die Fans gemischt hatte.