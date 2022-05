Video: OB-Wahl in Magdeburg - Fragen an den Mann der künftigen Rathaus-Chefin

Simone Borris wird ab Juli 2022 neue Oberbürgermeisterin in Magdeburg mit mehr Verantwortung und weniger Zeit für die Familie. Was sagt der Mann an ihrer Seite?

Magdeburg - Was sagt der Mann, dessen Frau gerade zur Oberbügermeisterin der Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt gewählt wurde? Wird zum Abendbrot Kommunalpolitik aufgetischt? Berät er seine Frau in strategischen Fragen? Hat er gar selbst politische Ambitionen? Die Volksstimme fragte nach.

Simone Borris ist von den Magdeburgern am 8. Mai 2022 zur neuen Oberbürgermeisterin gewählt worden. Die Parteilose tritt am 1. Juli 2022 die Nachfolge von Amtsinhaber Lutz Trümper (SPD) an. Schon jetzt ist Simone Borris als Sozialbeigeordnete und stellvertretende Bürgermeisterin viel unterwegs und in Terminen gebunden.

Verantwortung und Zeitbedarf steigern sich mit dem Amt der Oberbürgermeisterin dann noch einmal deutlich. Was macht das mit der Familie und vor allem ihrem Mann? Die Volksstimme sprach mit Andreas Borris:

Andreas Borris im Interview. Video: Kamera: Ivar Lüthe/ Schnitt: Samantha Günther

Herr Borris, Ihre Frau ist gerade zur künftigen Oberbürgermeisterin ab 1. Juli gewählt worden. Was macht das mit Ihnen?

Andreas Borris: Nicht allzu viel. So viel wird sich nicht ändern. Sie war jetzt schon durch ihr Bürgermeister-Amt häufig unterwegs. Auch ihre Tätigkeit im Präsidium des 1. FC Magdeburg forderte bisher schon sehr viel Zeit.

Werden Sie so etwas wie der Flüsterer in strategischen Fragen für Ihre Frau sein?

Nein, ganz bestimmt nicht. Da mische ich mich nicht ein.

Welches Thema bestimmt die Gespräche am Abendbrottisch – die Kommunalpolitik?

Über solche Themen reden wir natürlich auch, weil ich sehr interessiert bin. Ich sehe mir zum Beispiel jede Stadtratssitzung im Internet live an. Mich interessiert einfach, was hier in der Stadt passiert. Da tauscht man sich natürlich auch mal darüber aus. Aber in ihr Geschäft mische ich mich nicht ein.

Haben Sie denn auch eigene politische Ambitionen?

Nein, überhaupt nicht.

Was sind Ihre Vorlieben in der Freizeit?

Ich kümmere mich um Haus und Hof und interessiere mich für Fußball. Und ich arbeite ja auch noch.

Wie stellen Sie sich die nächsten sieben Jahre – so lange ist Ihre Frau gewählt – vor? Werden Sie sich gemeinsame Termine mit ihr ausmachen müssen, damit man sich mal privat sehen kann?

Nein, ich habe kein Terminbuch. So etwas werden wir nicht einführen. So wie es in den nächsten Jahren kommt, so kommt es.

Sie sind seit Jahrzehnten verheiratet. War damals schon zu ahnen, dass Ihre Frau mal so etwas wie Oberbürgermeisterin werden könnte?

Nein, daran war überhaupt nicht zu denken. Das waren damals in der DDR ganz andere Zeiten. An so was denkt man ja nicht. In den vielen Jahren waren ja auch ein paar Zufälle dabei. Bestimmte Leute sind gegangen. Meine Frau wurde dann für die Nachfolge empfohlen. Und so ergab sich das alles. Sie hat sich ja von unten nach oben gearbeitet. Sie kennt dadurch auch fast alles von der Pike auf, was die Stadt betrifft. Das ist schon alles so in Ordnung, wie es jetzt ist.