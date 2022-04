Video: Polizei kesselt Corona-Kritiker in Magdeburg ein - was Demonstranten sagen 

Auch am 17. Januar 2022 haben sich in Magdeburg Hunderte Menschen versammelt. Die Polizei kesselte Corona-Kritiker ein, es kam kurz zu einem Katz- und Maus-Spiel. Andererseits machte sich ein breites Spektrum der Zivilgesellschaft stark gegen die "Spaziergänger".

Die Polizei versuchte, Corona-Kritiker in Magdeburg an ihrem unangemeldeten "Spaziergang" zu hindern.

Magdeburg - Immer mehr Menschen strömten am Montagabend in Magdeburg auf den Alten Markt - mit Maske und bemüht, den richtigen Abstand zu wahren. Sie versammelten sich - angemeldet - um gemeinsam den "Spaziergängen" der Corona-Kritiker ein Kontra zu bieten. Eine Stunde später kamen Corona-Kritiker im Breiten Weg zusammen - unangemeldet - und wurden von der Polizei gestoppt. Es waren deutlich weniger Teilnehmer dabei als in den Wochen zuvor. Es kam zu einen Durchbruch der Absperrung.