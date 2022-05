Video: "Wir tragen Hannes im Herzen" - FCM-Präsident erinnert an verstorbenen Fußballfan

Am 12. Oktober jährte sich der tragische Tod von FCM-Fan Hannes zum fünften Mal. Anlässlich des Heimspiels gegen Viktoria Berlin fand der diesjährige Hannes-Gedenktag am Samstag, den 23. Oktober statt. FCM-Präsident Peter Fechner erinnert mit rührenden Worten.

Etwa 2000 Fans marschieren am 22.10.2016 in Magdeburg vor dem Beginn des Fußball-Drittligaspiels 1. FC Magdeburg - Chemnitzer FC hinter einem Transparent mit der Aufschrift "Ruhe in Frieden, Hannes".

Magdeburg (vs) - Mit einer Schweigeminute gedachten am Samstag, den 23. Oktober, FCM-Fans - und Fußballspieler beim Heimspiel gegen Viktoria Berlin an den vor fünf Jahren verstorbenen Hannes. Auf einem Spruchband, das zudem Hannes' Gesicht zeigte, stand: "Die Fans des 1. FCM sind niemals allein, das war so und wird auch immer so sein." Auch FCM-Präsident Peter Fechner äußerte sich zum Anlass in einem knapp einminütigen Video auf dem 1.FCM-Instagram-Kanal.

"Erinnern und nie vergessen. Vor fünf Jahren hat Hannes Schindler, aus Liebe zu seinem Verein, den 1. FC Magdeburg, sein Leben gelassen ", leitet Fechner die emotionale Gedenkrede ein. "Unfassbar ist, dass bis heute die genauen Umstände nicht aufgeklärt sind", kritisert der FCM-Präsident.

"Du gehörst zu uns und das ist das Wichtigste für alle hier im Stadion." Peter Fechner

Weiter betont Fechner, dass es unfassbar sei, dass diejenigen, die aufklären könnten, bis heute schweigen. Für ihm und seiner Mannschaft, die blau-weiße Familie, bleibt der verstorbene Fußballfan unvergessen: "Wir tragen Hannes im Herzen. In unserem Herzen wird er immer dabei sein, wenn der 1. FC Magdeburg den grünen Rasen betritt." Abschließend betont Fechner: "Du gehörst zu uns und das ist das Wichtigste für alle hier im Stadion."

Tod des FCM-Fans ist bis heute ungeklärt

Der Tod des Fußballfans Hannes aus Barleben hatte bundesweit für Bestürzung gesorgt. Der 25-jährige Hannes sprang aus dem Zug, sagt die Staatsanwaltschaft. Verfeindete Fußballfans des Halleschen FC haben ihn gestoßen, glauben seine Freunde. Die Ursachen für den Tod des FCM-Fans sind bis heute ungeklärt. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft wurden ein halbes Jahr später eingestellt - zum Unmut vieler, sogar eine Petition zur Wiederaufnahme wurde im Landtag eingereicht.

Im Februar 2020 war zwar eine weitere Zeugin vernommen worden, doch neue Ermittlungsansätze ergaben sich für die Staatsanwaltschaft daraus nicht. Im März 2020 stellte die Familie daraufhin Strafanzeige gegen die ermittelnde Staatsanwaltschaft. Der Vorwurf: Verdacht der Strafvereitelung im Amt.

Für Hinweise, die "zur Ergreifung der Täter führen", wie es in einem Aufruf der Familie heißt, wurde eine Belohnung von 16.000 Euro ausgesetzt. 2017 sprachen im Volksstimme-Interview seine Eltern erstmals öffentlich über den Tod ihres Sohnes.