Sicherheit Videoüberwachung am Hasselbachplatz: Das gilt es unbedingt zu wissen

Wer nach Feierabend an den Hasselbachplatz in der Magdeburger Altstadt geht, hat mitunter auch Sicherheitsbedenken. Immer wieder finden hier Auseinandersetzungen statt. Die Polizei geht mit einem nicht unumstrittenen Konzept dagegen an.