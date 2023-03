Der Modellbahn-Fan Reiner Mann stellte für das Rondell in der Mitte der vier Tafeln eine FCM-Straßenbahn zur Verfügung, die im Verlauf des Abends unermüdlich ihre Runden über den Platz drehte.

Magdeburg - Hier kommt das Sparkassengebäude angeflogen, da das Gebäude, in dem sich das M2 befindet, gleich darauf das Haus, in welchem das Café Gehrke sein Domizil hat. Dass man sich am Hasselbachplatz befindet, ist sofort klar. Sternstraße, Liebigstraße, Otto-von-Guericke-Straße und Breiter Weg steht schließlich unverkennbar über den vier Tafeln, die von dem Rondell abgehen, auf dem die Schauspielerin des Bürger-Ensembles schließlich das Schild mit dem Namen Hasselbachplatz abstellt. Wo die Gebäude, hier durch Pappkartons visualisiert, stehen müssen, ist mit Hilfe des Publikums schnell geklärt.