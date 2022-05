Viele Fragen zum Umzug von Leitstelle und Rettungswache Magdeburg

Magdeburg - Bislang sind die Leitstelle und die Lehrrettungswache für die Feuerwehr Magdeburg in einem Gebäude auf dem Hof der früheren Feuerwache Mitte an der Brandenburger Straße, wo die Löschfahrzeuge schon vor Jahren abgezogen sind, untergebracht. Mit einem Beschluss am 4. November 2021 kann der Stadtrat Magdeburg den Weg frei machen für den Neubau an einem anderen Ort – auf dem Gelände der Feuerwache Nord an der Peter-Paul-Straße in der Alten Neustadt. Diese Feuerwache war 2009 eröffnet worden und hatte die früheren Wachen in der Neustadt und in Mitte zusammengeführt. Damals war auf dem Gelände eigens Platz gelassen worden für neue Bereiche, die hier angesiedelt werden können.