Viele SWM-Ladesäulen für E-Autos sind in Magdeburg defekt

An einigen Ladesäulen der SWM in Magdeburg ist einer von zwei Ladepunkten Defekt. SWM erklärt die Gründe und warum aktuell keine Lösung in Aussicht ist.

Magdeburg - Insgesamt 18 Ladesäulen für E-Autos hat die SWM in Magdeburg bisher platziert. An einer Säule können theoretisch immer zwei Autos gleichzeitig ihren Akku während des Parkens aufladen. Seit mehreren Wochen sind aber ein paar der Säulen nur für jeweils ein Auto nutzbar – der zweite Ladepunkt ist beispielsweise am Breiten Weg, vor der Staatskanzlei an der Hegelstraße oder an der Liebknechtstraße jeweils defekt.