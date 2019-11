In Magdeburg sind bei einer Schlägerei vier Männer verletzt worden. Zeugen sicherten ein Messer.

Magdeburg (vs) l Am Abend des 19. November 2019 gab es gegen 18.20 Uhr in der Straßenbahn Linie 1/Lübecker Straße in der Magdeburger Neuen Neustadt eine Schlägerei zwischen vier jungen Männern. Alle wurden dabei nach Polizeiangaben leicht verletzt.

Zum Ablauf ist bisher dieses bekannt: Ein 21-jähriger Magdeburger fuhr in der Straßenbahn der Linie 1 und geriet mit drei jungen Männern aus Syrien im Alter zwischen 16 bis 19 Jahren aus bisher nicht geklärter Ursache auf Höhe der Haltestelle „Kastanienstraße" in Streit. Dieser Streit mündete schnell in eine Schlägerei und verlagerte sich auf den Gehweg gegenüber der Haltestelle.

Polizei sucht Zeugen

Ebenso soll auch einer der Beteiligten ein Messer mit sich geführt haben, das später von Zeugen gesichert und den eintreffenden Polizeikräften übergeben werden konnte.

Bei der Auseinandersetzung wurden sowohl der 21-jährige Magdeburger sowie auch die drei jungen Männer aus Syrien leicht verletzt, sodass alle Beteiligten medizinisch ambulant versorgt werden mussten.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun die genauen Tatumstände der Körperverletzung sowie die Rolle des mitgeführten Messers. Zeugen, welche Hinweise zum genauen Tatablauf geben können, werden daher geben, sich unter 0391/546-3292 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.