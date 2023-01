Vodafone stellt in Magdeburg TV-Frequenzen um

Kabelfernsehkunden von Vodafone in Magdeburg müssen sich auf eine Umstellung der TV-Frequenzen einstellen. Gegebenenfalls muss der Sendersuchlauf neu gestartet werden.

Magdeburg - Kabelfernsehkunden des Anbieters Vodafone müssen sich darauf einstellen, dass sie am Donnerstag (19. Januar 2023) gegebenenfalls einen Sendersuchlauf starten müssen. Hintergrund ist, dass Vodafone in der Nacht zu Donnerstag eine technische Umstellung vornimmt, durch die bis zu 350 TV-Sender und Hörfunkprogramme eine andere Frequenz erhalten, wie das Unternehmen mitteilte. Was dazu beachtet werden sollte.