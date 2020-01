In Sachsen-Anhalt sammelt ein Bündnis Unterschriften für mehr Personal an Schulen. Symbolfoto: Julian Stratenschulte/dpa

Das Volksbegehren für mehr Personal an Schulen startet am 8. Januar 2020. Auch in Magdeburg werden Unterschriften gesammelt.

Magdeburg l Die Partei Die Linke unterstützt mit einer Unterschriftenaktion in Magdeburg das Bündnis "Den Mangel beenden - Unseren Kindern Zukunft geben!". Das Bündnis startet am 8. Januar 2020 ein Volksbegehren. Ziel ist es, durch einen verbindlichen Personalschlüssel eine verlässliche Anzahl von Lehrern, pädagogischen Mitarbeitern und Schulsozialarbeitern an den Schulen des Landes Sachsen-Anhalt sicherzustellen und somit dem Lehrermangel entgegenzuwirken.

170.000 Unterschriften von Wahlberechtigten aus Sachsen-Anhalt sind notwendig, damit es der vorgeschlagene Gesetzentwurf in den Landtag von Sachsen-Anhalt schafft.

Die Linke beteiligt sich an den Unterschriftensammlungen, teilte der Magdeburger Stadtverband mit. Deshalb werden am Mittwoch von 15 bis 17 Uhr am Alten Markt in Magdeburg die ersten Liste zum Unterschreiben an einem Stand ausgelegt.