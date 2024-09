Sorge um Chipfabrik Volksfest in Magdeburg: Warum Intel in diesem Jahr nicht mitfeiert

In Magdeburg-Ottersleben steigt an diesem Wochenende (6. bis 8. September) das Volks- und Heimatfest. In den Vorjahren hat dort auch Intel Präsenz gezeigt und sich den Fragen der Bürger gestellt. Das ist in diesem Jahr nicht der Fall. Wie das Unternehmen die Absage begründet.