Gleisschaden der MVB Vollsperrung an Magistrale durch Südosten von Magdeburg

In der Straße Alt Fermersleben in Magdeburg ist am Mittwoch (5. Februar) eine Vollsperrung für den Kfz-Verkehr eingerichtet worden. Grund sind notwendige Reparaturarbeiten nach einem Schaden an Gleisen der MVB.