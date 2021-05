Vollsperrung nach Gleishavarie am Magdeburger Europaring

Der Europaring in Magdeburg-Stadtfeld wurde am Montagmorgen überraschend gesperrt. Grund ist eine Havarie an den Straßenbahnschienen. In der Umgebung sorgt das für Verkehrsprobleme.

Die Reparatur an den Schienen am Europaring in Magdeburg-Stadtfeld läuft bereits.

Magdeburg - Für ein Verkehrschaos hat am Morgen des 31. Mai 2021 die überraschende Vollsperrung des Europarings in Magdeburg-Stadtfeld gesorgt. Die Straße ist an der Querung mit der Straßenbahnlinie in Richtung Olvenstedt mit Absperrbaken versehen worden.

Grund ist nach Angaben der Arbeiter vor Ort eine Havarie an den Schienen. Frost soll die Gleise nach oben gedrückt haben, heißt es. Die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) haben dies mittlerweile auch bestätigt. Bei Routinekontrollen in der Nacht sei der Schaden festgestellt worden, erklärt Sprecher Tim Stein auf Volksstimme-Anfrage. Die Reparaturarbeiten haben bereits begonnen und sollen bis 3. Juni dauern.

Durch die Sperrung kommt es zu einer Überlastung der umliegenden Straßen. So bildet sich in der Stormstraße derzeit eine lange Autoschlange. Zudem müssen immer wieder Fahrzeuge wenden, die unvermittelt in der Sackgasse im Europaring landen. Auch ein Krankenwagen im Blaulichteinsatz war davon betroffen.

Die offizielle Umleitung führt in nördlicher Richtung über Olvenstedter Straße und Friesenstraße, in südlicher Richtung über Stormstraße und Olvenstedter Straße.

Der Straßenbahnverkehr ist nicht betroffen. Allerdings fährt die Nachtbuslinie N6 analog der Verkehrsumleitung auf einer anderen Strecke. „Die Haltestellen Olvenstedter Platz und Harsdorfer Straße können daher nicht bedient werden“, erklärt Tim Stein.