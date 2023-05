Von Schönebeck nach Magdeburg: Flößer legen am Mückenwirt an

Magdeburg (vs) - Der Anblick muss beeindruckend gewesen sein, als riesige Teppiche aus Holzstämmen auf den Flüssen schwammen. Diese Zeiten sind in Deutschland mindestens ein halbes Jahrhundert her. Die Flößerei soll trotzdem nicht in Vergessenheit geraten. Sie ist von der Unesco zum immateriellen Kulturerbe erklärt worden. Und demnächst kann man dieses Erbe sogar ganz handfest erleben.