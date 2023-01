In Magdeburg sollen eine Lehrrettungswache und eines Führungszentrums mit integrierter Leitstelle für Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz in der Alten Neustadt gebaut werden.

Vorbereitungen für Neubauten neben Feuerwache Nord in Magdeburg laufen

Feuerwache Nord in Magdeburg.

Magdeburg - Eine Großinvestition steht auf dem Gelände der Feuerwache Nord in der Peter-Paul-Straße 12 in der Alten Neustadt in Magdeburg bevor. Seit dem Jahr 2022 wurden zum Thema im Stadtrat bereits Beschlüsse gefasst.