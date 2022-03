Vorreiter im Land: Magdeburger Gesamtschule „Willy Brandt“ feiert 30-jähriges Bestehen

1991 eröffnete in Magdeburg-Stadtfeld die erste Gesamtschule Sachsen-Anhalts. Das Interesse an einem Platz an der „Willy Brandt“-IGS ist bis heute unverändert groß.

Magdeburg - „Von Anfang an gab es bei uns das Losverfahren“, sagt Kerstin Schubert, stellvertretende Leiterin der Integrierten Gesamtschule „Willy Brandt“ und bereits seit 1990 am Schulstandort Westring tätig. Das zeigt das unverändert große Interesse der Eltern, ihre Kinder an einer IGS unterzubringen, von denen es mit der „Regine Hildebrandt“ (seit 1996 in Nord) nur noch eine weitere in der Stadt gibt.