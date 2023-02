Waffenbesitz Magdeburg rüstet auf: Immer mehr Waffen in der Landeshauptstadt

Nach den Silvesterkrawallen in Berlin und der Razzia in der Reichsbürgerszene flammt die Debatte über die Verschärfung des Waffenrechts neu auf. Zugleich steigen deutschlandweit die Zahlen an Waffen und Waffenbesitzern. Warum Magdeburg hier keine Ausnahme bildet.