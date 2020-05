Jezt sind sie öffentlich - die Namen aller bis zur Endrunde verbliebenen Anwärter auf die Führung des Magdeburger Wirtschaft-Dezernats.

Magdeburg l Von den Bewerbern hat die große Mehrheit die formale Prüfung der Zugangskriterien überstanden: 39 Kandidaten stehen für das Spitzenamt zur Wahl; einige unter ihnen gaben gleich für zwei Spitzenämter eine Bewerbung ab, denn auch der Magdeburger Kultur-Beigeordnete wird neue gewählt. Zwar ist die Stimmabgabe im Rat geheim, die Stimmzettel jedoch sind öffentlich und so lang wie nie zuvor bei der Bestellung neuer Beigeordneter.

Veröffentlicht hat die Stadtverwaltung nur die schnöden Namenslisten. Die Volksstimme recherchierte zu jedem Bewerber eine Kurzvita.

Die Bewerberschar ist so groß und bunt wie großteils chancenarm. Einzelne Bewerber machten gegenüber der Stadt keine Angaben zu bisherigen Tätigkeiten, andere haben keine Berufserfahrung – Ausnahmen.

Das Rennen ist offen

Als Favoritin aufs Wirtschaftsressort wird unter den drei Ratsfraktionen CDU/FDP, SPD und Grüne/future! die Magdeburger Marketingfrau Sandra Yvonne Stieger (CDU) gehandelt. Während noch am Dienstag in Ratskreisen der Liberale Sven Haller als möglicher Konkurrent galt, wurde gestern viel mehr Tino Grosche als potenter Stieger-Gegner benannt. Der Magdeburger Unternehmer gilt als findiger Netzwerker in Wirtschafts- und Gesellschaftskreisen. Statistikamtsleiter Tim Hoppe setzt eine weitere Marke in der Bewerberriege, die auch neben ihm stark von Leuten mit Verwaltungsvita dominiert wird. Das Rennen ist offen.

Die 39 Kandidaten für das Amt der/des Wirtschaftsbeigeordneten im Steckbrief:

Lars Andersen, 44 Jahre, wohnt in Burg, Dipl.-Kaufmann, seit 2012 AnVentu GmbH - Andersen UnternehmerBer.

Volkmar Bauer , 61 Jahre, wohnt in Amt Wachsenburg, Diplom-Geograf, seit 2007 Stadtverwaltung Erfurt, Projektmanager, Regionalmanagement, Vorstand Thüringer Agentur für europ. Programme.

Robert Fiore, 55 Jahre, wohnt in Stamfort USA, Bachelor, Master Betriebswirtschaft, 2016-2020 - Fiore Exe. Consulting, Kommun.beratung

Benjamin Gatzer, 21 Jahre , wohnt in Bachfeld, Master of Science (M.Sc.) Tourismus und Regionalplanung, letzte angegebene/heutige Tätigkeit: keine

Bernhard Gigacher, 56 Jahre, wohnt in Baumgarten, Dipl.-Kaufmann, machte keine Angaben zur Tätigkeit

Dr. Tino Grosche, 38 Jahre, wohnt in Magdeburg, Ausbildung: Bachelor Cultural Engineering, Master in European Studies, Doktoringenieur, Geschäftsführer Textonia GmbH MD und Culture-X MD, Inhaber Redezeit MD, Koordinator Emeritio MD

Sven Haller, 39 Jahre, wohnt in Hamburg, Ausbildung Dipl. Volkswirt, seit 2018 Kaufm. Geschäftsleiter Brands Alive Hamburg

Oksana Hartstock, 49 Jahre, wohnt in Wahlitz, Juristin, seit 2019 Abtl.Ltr. Dienstliegenschaften Sp. Facility Management

Dr. Norbert Heller , 59 Jahre wohnt in Barleben, Jurist, 2018-2020 Min. f. Finanzen LSA, Referatsleiter und Gesamtprojektleiter für die Projekte HAMISSA 2.0 und Landesförderdatenbank



Ulrich Helm, 59 Jahre, wohnt in Wuppertal, Dipl.-Soziologe, 2015 bis 2019 Acc.Manag. Nice-Pak GmbH Osterweddingen, Europ.

Angela Herrmann, 44, wohnt in Magdeburg, Juristin, seit 2015 Sales Manager Iberspa Cervera

Jana Hiekel, 47 Jahre, wohnt in Magdeburg, Immobilienfachwirtin/Erziehungswissenschaftl., Inhaberin Fa. J. Hiekel Immob., Medien, Bildung, und Fa. J. Hiekel Mediengestalter

Maik Hoffmann, 40 Jahre, wohnt in Bonn, Ausbildung: Master Nonprofit-Management und Public Governance; Verwaltungswirt, 2016-2019 Sachbearbeiter im Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen Bonn

Margit Hohmann, 38 Jahre, wohnt in Wolfsburg, Juristin, Magister des Europäischen Rechts, seit 2019 Studentenwerk Frankfurt GL Rechtsassessorin Ass. Jur.

Dr. Tim Hoppe, 39 Jahre, wohnt in Colbitz, Diplom-Volkswirt, Doktor der Wirtschaftswissenschaften, seit 2010 Leiter des Amtes für Statistik, Stadtverwaltung Magdeburg

Tina Hovhannisyan, 25 Jahre, wohnt in Magdeburg, Bachelor Philologie, 2018-2019 wiss. Hilfskraft Prozessmanagement SAP MD

Dr. Helmut Huntemann, 61 Jahre, wohnt in Bonn, Dr. PhD, Politikwissenschaften; 2005-2010 hagergroup (Tehalit), Heltersberg, Produkt- Manager; seit 2010 Prozess- und Produktmanagement (IT/Telekommunikation)

Adam Jarzombek, 48 Jahre, wohnt in Magdeburg, Ausbildung: Master of Science (M.Sc.) Volkswirtschaftliche Politikanalyse, 2018 bis 2019 Universität Magdeburg, Tutor Finanzw. und wissenschaftliche Hilfskraft

Winfried Kaiser, 59 Jahre, wohnt in Karlshagen, Dipl.-Ing. Vermessungswesen, 2010 bis 2017 tätig am Bezirksamt Pankow, Senatsverw. für Finanzen

Thomas Lötsch, 43 Jahre, wohnt in Otterndorf, Dipl.-Kaufmann, Amtsleiter Agentur für Wirtschaftsförderung Cuxhaven, Geschäftsführer Flughafenbetriebsgesellschaft Cuxhaven/Nordholz

Jörn Malter, 32 Jahre, wohnt in Magdeburg, Wirtschaftsingenieur Logistik, seit 2019 SBB Vorstand Marketing

Gerald Marbach, 47 Jahre, wohnt in Magdeburg, Betriebswirt, Geschäftsführer Degener Didactic Hannover

Lars Nebe, 47 Jahre, wohnt in Dortmund, Kaumann/Volkswirt; Bereichsltr. Rechnungswesen/Controlling Losberger de Boer Holding GmbH, Bad Rappenau

Friederike Otto, 31 Jahre, wohnt in Kl. Wanzleben, Ausbildung: Bachelor of Arts (B.A.) International Business, Tätigkeit: keine

Harald Rupprecht, 39 Jahre, wohnt in Dessau/Roßlau, Dipl.-Ingenieur Thermografie, 2001-2018 Stadtentwicklungsgesellschaft Bitterfeld-Wolfen, Geschäftsführer

Thomas Ruschin, 46 Jahre, wohnt in Berlin, Ausbildung: Jurist, seit 2014 Beigeordneter/Fachbereichsleiter Bürgerdienste, soziale Hilfen, Integration, Ordnungsamt und Feuerwehr Lüdenscheid/Märkischer Kreis



Franziska Sander, 32 Jahre, wohnt in Oranienburg, Ausbildung: Bachelor Soziale Arbeit, seit 2016 Sozialarbeiterin Bezirksamt Pankow

Dr. Claudius Schiller, 39 Jahre, wohnt in Uetze, Ausbildung: Diplom Geografie, Doktor der Naturwissenschaften; 2014-2020 Leiter Wirtschaftsförderung Stadt Hannover, 2017-2020 Vorstand Logistik Portal Niedersachsen



Thomas Schwade, 57 Jahre, wohnt in Andernach und Haldensleben, Verwaltungs- und Betriebswirt, 2017-2020 Amtsleiter Kämmerei Stadtverwaltung Neuwied

Patrick Siegl, 43 Jahre, wohnt in Haldensleben, Ausbildung: Verwaltungswirt, tätig bei Bundespolizeiinspektion Magdeburg, stellvertretender Dienstgruppenleiter



Christian Stahr, 37 Jahre, wohnt in Magdeburg, Dipl. - Kaufmann, 2010-2014 wiss. Mitarbeiter Uni Magdeburg, Administrator, stellv. Laborleiter, seit 2009 nebenberufliches Gewerbe, selbstständig

Sandra Yvonne Stieger, 41 Jahre, wohnt in Magdeburg, Dipl.-Kauffrau, seit 2015 Geschäftsführerin Magdeburg Marketing Kongress und Tourismus GmbH

Henning Stöcks, 44 Jahre, wohnt in Uelzen, Ökonom, seit 2017 BAAINGw, Koblenz, Oberstleutnant/Referent

Michael Ulrich, 50 Jahre, wohnt in Gröbzig, Dipl.-Kaufmann, seit 2003 Geschäftsführer LIDL Bernburg

Michaela Vorholt, 44 Jahre, wohnt in Soest, Magister Geografie, VWA Freiburg, Wirtschaftsförderer, 2006-2008 Produktmanagerin Ostsee-Holstein-Tourismus, Timmendorfer Strand

Dr. Peter Wehnert, 33 Jahre, wohnt in Nürnberg, Master International Business, Dr. rer. pol. im Nachhaltigkeitsmanagement, seit 2014 wiss. MA, Dozent Friedrich-Alexander-Universität Erlangen, Berater f. Elektromobil. IHK Nürnberg, externer Nachhaltigkeits-Berater

Dieter Weinlich, 59 Jahre, wohnt in Zeulenroda, Jurist, 2012-2018 Bürgermeister Zeulenroda, seither Rechtsanwalt

Thomas Wetzel, 60 Jahre, wohnt in Oranienbaum-Wörlitz, Aubildung: Dipl. Wirtschaftsgeografie, seit 2008 Wirtschafts- und Innovationsförderung Salzgitter, bis 2019 Geschäftsführer/seit 2020 Prokurist