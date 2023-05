Magdeburg - Es ist ein Zeichen, was Markus Krohn am 23. September setzen will – Menschen mit und ohne Handicap näher zusammenbringen. „Ziel ist es, dass sich die Teilnehmer gegenseitig unterstützen. Sei es in Form von körperlicher Hilfe, als Wanderbegleitung oder zur gegenseitigen Motivation“, so der gebürtige Magdeburger.

