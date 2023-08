Magdeburg - Anstehen am Magdeburger Schleinufer heißt es jetzt wieder mit dem Ferienende und wachsenden Berufsverkehr. Die Baustelle unter der in Sanierung befindlichen Strombrücke ist seit Monaten Nadelöhr und Staufalle. Das war in den letzten zwei Tagen wieder deutlich zu spüren. Wann hat das Warten an der Engstelle unter der Brücke ein Ende?

Brückensanierung für 27 Millionen Euro

Eigentlich sollten die Beschränkungen schon Ende Juli fallen, dann war der 14. August 2023 als Termin gesetzt. Doch auch daraus wurde nichts. Nun steht der kommende Mittwoch, 23. August 2023, im Plan. Ist dieser zu halten? Ja, sagt Rathaussprecher Michael Reif. „Der komplette Abbau der Einschränkungen unterhalb dieser Brücke ist weiterhin für den 23. August geplant“, erklärt er auf Nachfrage. Damit verschwindet das seit Februar bestehende Nadelöhr am Knoten Schleinufer/Johannisberg/Allee-Center-Zufahrt.

Die Arbeiten unterhalb der Strombrücke sind Teil der laufenden Sanierungsarbeiten an der in den 1960er Jahren errichteten Elbüberführung. Diese wird derzeit für rund 27 Millionen Euro für die nächsten 50 Jahre fitgemacht.

Die Strombrücke soll gemeinsam mit dem neuen Brückenzug über Zollelbe und Alte Elbe Ende Dezember für den Verkehr freigegeben werden.