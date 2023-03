Magdeburg - Das mehr als 200 Millionen Euro teure Tunnelbauwerk soll – knapp vier Jahre später als ursprünglich geplant – am 1. April in den Mittagsstunden freigegeben werden. Wie versprochen werden aber am Tag zuvor die Magdeburger und Besucher der Stadt die Gelegenheit haben, das Bauwerk zu Fuß zu erkunden. Dafür stehen am 31. März zwei Stunden zur Verfügung: Die Südröhre ist ab 17 Uhr geöffnet. Letzter Einlass ist um 19 Uhr. Bei einer Veranstaltung der Magdeburger Laufkultur konnten 300 Freizeitsportler schon einmal Tunnelluft schnuppern. Doch was gelten an diesem Tag genau für Regeln?

