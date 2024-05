Abgestellte Elektro-Roller mitten auf Rad- oder Fußwegen – noch immer ein alltägliches Bild in Magdeburg. Dabei sollte das längst Geschichte sein. So soll es jetzt weitergehen.

Magdeburg. - Mit der Vergabe des Leihgeschäfts an nur einen Anbieter und klaren Spielregeln will die Stadt Ordnung in das leidige E-Scooter-Problem und mithin auf die Fuß- und Radwegen bringen. Dazu hat der Stadtrat schon vor einem Jahr 2023 ein E-Roller-Konzept beschlossen. Damit wird die Zahl der Leih-E-Roller künftig auf 600 begrenzt. Es soll zudem klar definierte Abstellflächen in allen Stadtteilen geben.