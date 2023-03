Tarifstreit im öffentlichen Dienst Warnstreik in Magdeburg: Müllabfuhr kommt nicht, Kitas weiter dicht

Mülltonnen bleiben ungeleert, Straßen ungekehrt, mehrere Kita-Türen verschlossen. Noch bis Montag, 27. März, dauert der Warnstreik im öffentlichen Dienst in Magdeburg an. Was mit Einschränkungen verbunden ist.