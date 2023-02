Rund um die Großbaustelle für den neuen Strombrückenzug im Osten von Magdeburg stehen bereits eine Reihe von Ampeln. Die neueste Ergänzung findet sich an der Anna-Ebert-Brücke. Was dahinter steckt.

Warum an der Anna-Ebert-Brücke in Magdeburg eine neue Ampel aufgebaut wurde

Seit 13. Februar ist an der Ostseite der Anna-Ebert-Brücke eine neue Ampelanlage in Betrieb.

Magdeburg - Im Zusammenhang mit dem Großprojekt „Ersatzneubau Strombrückenzug“ ist eine weitere Ampel-Anlage im Osten von Magdeburg aufgebaut worden. Sie steht am Ostufer der Anna-Ebert-Brücke am Übergang zur Turmschanzenstraße. Seit Wochenanfang ist das Provisorium in Betrieb.