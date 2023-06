Wer sich am Wochenende in Magdeburg im Carl-Miller-Bad abkühlen wollte, hatte Pech. Trotz sommerlicher Temperaturen war das Freibad geschlossen. Das war der Grund.

Warum das Carl-Miller-Bad am Wochenende geschlossen blieb

Baden in Magdeburg

Das Carl-Miller-Bad in Magdeburg war am Wochenende geschlossen.

Magdeburg - Das Carl-Miller-Bad in Magdeburg blieb am Wochenende vom 24./25. Juni 2023 trotz Sommerwetter geschlossen – sehr zum Ärger etlicher Badegäste, die vor der Tür standen und unverrichteter Dinge wieder gehen mussten. Eine Vorabinfo der Stadtverwaltung hatte es dazu nicht gegeben.

Laut Michael Reif, Pressesprecher der Stadt Magdeburg, habe ein Mitglied des dort beschäftigten Personals am Freitag einen Unfall gehabt und fiel deswegen aus. „Wir haben bis Samstagmorgen versucht, trotzdem personell die Öffnung des Bades am Wochenende zu ermöglichen“, teilt er am Montag mit.

Magdeburger Freibad hat wieder regulär täglich geöffnet

Weil diese Bemühungen aber nicht erfolgreich gewesen waren, wurde im Internet auf der Website der Stadt über die kurzfristige Schließung informiert. „Wir bitten um Verständnis und entschuldigen uns bei jenen, die am Wochenende vor verschlossener Tür standen“, erklärt Michael Reif weiter.

Seit Montag ist das Carl-Miller-Bad wieder regulär geöffnet. Regulär ist es von Montag bis Sonntag von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Je nach Witterungslage kann es aber auch bereits um 17 Uhr oder erst um 20 Uhr schließen.

Alternative Bademöglichkeiten gibt es im Freibad Süd, Freibad Olvenstedt sowie in den Naherholungzentren Barleber See und Neustädter See.