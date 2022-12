Warum das Klinikum Magdeburg weiter rote Zahlen schreibt

Zu einem finanziellen Patienten geworden ist das Klinikum Magdeburg in den vergangenen Jahren. Und die Genesung wird mehrere Jahre in Anspruch nehmen.

Eingangsbereich zum Klinikum Magdeburg. Seinen Sitz hat das Krankenhaus am Rande von Olvenstedt in der Birkenallee 34. Es befindet sich als gemeinnützige Gesellschaft in Trägerschaft der Landeshauptstadt.

Neu-Olvenstedt - Bauchschmerzen dürfte das Klinikum Magdeburg vor wenigen Wochen vielen Magdeburger Stadträten bereitet haben: Am 6. Oktober wurde ein Beschluss über eine Ausfallbürgschaft in Höhe von 20 Millionen Euro beschlossen. Nachdem das Haus im Jahr 2021 in die tiefroten Zahlen gerutscht war, ist eine schnelle Genesung nicht in Sicht, wie der Blick in den Wirtschaftsplan zeigt.