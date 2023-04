Das "Schöne Dinge Cafe" war in einer alten Apotheke an der Halberstädter Straße in Magdeburg-Sudenburg untergebracht.

Magdeburg - Es ist eine traurige Nachricht für die gastronomische Landschaft in Magdeburg. Das „Schöne Dinge Café" von Ute Weise (65) in Sudenburg bleibt geschlossen. Seit sieben Jahren leitete sie das Geschäft in der Alten Apotheke an der Halberstädter Straße. Nun musste sie den Laden in den vergangenen Tagen komplett ausräumen. Das war so nicht gewollt. Es sollte weitergehen. „Es tut mir in der Seele weh“, sagt Ute Weise.