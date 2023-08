Die vier soziokulturellen Zentren Magdeburgs haben mit horrend steigenden Kosten zu kämpfen. Ihr Hilfeschrei in Form eines Brandbriefes hat auch den Kulturausschuss erreicht. Vor allem der Moritzhof ist in seiner Existenz bedroht.

Kulturzentren in Not

Beliebter Anlaufpunkt in der Neuen Neustadt: der Moritzhof, der ein breites Programm im Bereich Kino und Live-Veranstaltungen bietet. Doch das soziokulturelle Zentrum hat enorme finanzielle Probleme.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Rund ein Drittel weniger Besucher, dafür enorm gestiegene Kosten: Es steht schlecht um die vier soziokulturellen Zentren in Magdeburg. Gibt die Stadt im nächsten Jahr nicht mehr Fördermittel, könnte sich eine Tür nach der anderen schließen. Dabei sind die Feuerwache Sudenburg, das Volksbad Buckau, das Kulturzentrum Moritzhof in der Neuen Neustadt und das Literaturhaus in Buckau gerade dabei, sich langsam wieder von den harten Corona-Jahren zu erholen.