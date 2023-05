Freizeit in Magdeburg Warum die Hundewiese im Stadtpark wohl keinen Zaun bekommt

Die Elbwiese südlich der Sternbrücke in Magdeburg ist ein beliebter Ort zum Verweilen. Zugleich fungiert die Fläche als Hundeauslaufwiese. In direkter Nähe befindet sich zudem der öffentliche Grillplatz im Stadtpark. Eine Stadträtin sieht deshalb ein erhöhtes Gefahrenpotenzial. Was die Stadtverwaltung dazu sagt.