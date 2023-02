Die MWG-Genossenschaft will in Magdeburg-Nord einen Neubau mit 55 Wohnungen errichten. Doch aktuell wurde der Baubeginn um mindestens ein Jahr verschoben. Das sind die Gründe.

Warum die MWG-Genossenschaft ihren Neubau in Magdeburg-Nord später baut

So soll der Neubau der MWG-Genossenschaft in Magdeburg-Nord aussehen.

Magdeburg - Die MWG-Genossenschaft will an der Victor-Jara-Straße ein neues Wohnhaus errichten. 2020 waren die Pläne erstmals vorgestellt worden. Zuvor hatte die MWG das Grundstück der Guericke-Genossenschaft abgekauft, die dort einen Zehngeschosser abgerissen hatte. 55 Wohnungen sollen in dem Neubau auf sieben Etagen verteilt werden.