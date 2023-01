Warum die Stadt Magdeburg keine eigenen Postkästen aufstellen möchte

Die Linke im Magdeburger Stadtrat schlägt kostenlose Postkästen in jedem Stadtteil vor. Dort sollen Bürger ihre Schreiben an die städtischen Behörden einwerfen können.

Soll in jedem Magdeburger Stadtteil ein öffentlicher Postkasten von der Stadt aufgestellt werden?

Magdeburg - Wer ein Anliegen an die Stadtverwaltung hat, kommt um das passende Formular nicht herum. Damit dieses nicht persönlich im Amt abgegeben werden muss, schlägt die Linke-Fraktion im Stadtrat kommunale Postkästen in jedem Stadtteil vor. Dort könnten die Behördenschreiben kostenfrei eingeworfen werden, um Zeit und Geld zu sparen, so die Idee.